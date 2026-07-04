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Цій перемозі радіють палестинці, нехай Бог дасть їм сил: наставник збірної Єгипту після виходу в 1/8 ЧС-2026

Микола Літвінов — 4 липня 2026, 03:31
Цій перемозі радіють палестинці, нехай Бог дасть їм сил: наставник збірної Єгипту після виходу в 1/8 ЧС-2026
Хоссам Хассан
ФІФА

Головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан заявив, що присвятив перемогу над Австралією в 1/16 фіналу (1:1 – звитяга "Фараонів" у серії пенальті) чемпіонату світу-2026 своєму народу та Палестині.

Його слова передає Ahram Online.

"Вітаю Єгипет. Цей успіх і ця перемога – для Єгипту, ми змусили всіх арабів і африканців пишатися нами. Я дуже щасливий і дякую Богові за те, що він винагородив нас завдяки підтримці добрим людям Єгипту і нашим вболівальникам всюди.

Єгипетські вболівальники – найкращі і найвідданіші. Вітаю всіх їх. Бог винагородив нас завдяки єгипетському народу, який підтримував нас з усіх куточків світу.

Ми бачили, як радіють цій перемозі палестинці. Нехай Бог дасть їм сил. Я присвячую цю перемогу єгипетському і палестинському народам".

Додамо, що найкращим гравцем матчу за версією ФІФА визнали легендарного екснападника англійського Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

Зауважимо, що далі Єгипет в 1/8 фіналу цьогорічної світової першості зустрінеться з переможцем матчу Аргентина – Кабо-Верде.

Збірна Єгипту з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

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