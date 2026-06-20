Автора найшвидшого голу на ЧС-2026 визнали найкращим гравцем матчу Шотландія – Марокко

Півзахисник ПСВ Ейндховен та збірної Марокко Ісмаель Сайбарі був визнаний найкращим гравцем матчу з Шотландією (1:0) у межах другого туру чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє ФІФА.

25-річний хавбек відзначився голом вже на 2-й хвилині зустрічі, забивши найшвидший м'яч цього чемпіонату світу.

The fans have spoken – Ismael Saibari is your Superior Player of the Match! 🌟#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/7yw6UeV0U8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026

Сайбарі відіграв 84 хвилини. В його активі 2 удари по воротах (1 у площину), 84% точних передач (21 з 25) та 1 ключовий пас.

Перемога дозволила марокканцям набрати 4 очки та очолити турнірну таблицю у групі С.

Нагадаємо, що в першому турі групи C, збірна Бразилії зіграла внічию з Марокко, а потім Шотландія виявилася сильнішою за Гаїті.