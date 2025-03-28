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АПЛ сумує за Мудриком: відео з результативними діями Михайла набирає популярності в соцмережах

Богдан Войченко — 28 березня 2025, 18:52
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АПЛ сумує за Мудриком: відео з результативними діями Михайла набирає популярності в соцмережах

В англомовних соцмережах активно набирає тренд, в якому фанати згадують певні футбольні моменти. Цього разу вболівальники підняли тему Михайла Мудрика.

Один із фанів опублікував добірку із найкращих моментів вінгера Челсі в АПЛ, де показані асисти та голи українця у складі "синіх".

Це відео в Твіттері набрало за добу понад 200 тисяч переглядів та 3 тисяч лайків!

Нагадаємо, у грудні минулого року Михайло здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Попри відсторонення українця від ігор Челсі вніс гравця у заявку на плейоф Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що іспанський клуб готовий орендувати Мудрика, але за однієї умови.

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