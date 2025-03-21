Севілья не проти орендувати Мудрика, але за однієї умови
Михайло Мудрик
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Севілья розглядає варіант з орендою українського вінгера Челсі Михайла Мудрика.
Про це повідомляє GOL Digital.
За інформацією джерела, іспанський клуб спробує орендувати футболіста влітку терміном на один рік, однак у тому випадку, якщо його виправдають у справі про допінг.
Севілья також готова запропонувати Челсі на період оренди спільно виплачувати зарплату Мудрика, яка становить майже 7 мільйонів євро.
Контракт Михайла з Челсі розрахований до 30 червня 2031-го. Востаннє він виходив на поле 28 листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), в якому відзначився голом.
Як відомо, у грудні минулого року Михайло здав позитивну допінг-пробу. Наразі футболіст відсторонений від футболу.