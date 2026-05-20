Чернігів – Динамо: пряма трансляція фіналу Кубку України

Олександр Булава — 20 травня 2026, 17:36
У середу, 20 травня, відбудеться фінал Кубку України з футболу, в якому зустрінуться Чернігів і Динамо.

Гру на "Арені Львів" обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Олександром Шандором. Поєдинок має розпочатись о 18:00.

До Вашої уваги пряма трансляція матчу Чернігів – Динамо.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру кияни пройшли Буковину, а чернігівський колектив у серії пенальті здолав Металіст 1925.

Для Чернігова це перший в історії фінал Кубку України, для Динамо – 20-й. 13 із попередніх 19 кияни виграли.

