Чернігів – Динамо: онлайн-трансляція фіналу Кубку України

У середу, 20 травня, відбудеться фінал Кубку України з футболу, в якому зустрінуться Чернігів і Динамо.

Гру на "Арені Львів" обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Олександром Шандором. Поєдинок має розпочатись о 18:00.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу безпосередньо в цій новині.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру кияни пройшли Буковину, а чернігівський колектив у серії пенальті здолав Металіст 1925.

На думку букмекерів, підопічні Ігоря Костюка є явними фаворитами на здобуття трофею. За оцінками GGBET, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 1,05, тоді як на звитягу Чернігова пропонується 10,88.

