Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мінімальна перемога ЛНЗ над Металістом 1925 в УПЛ. Огляд матчу

Олег Дідух — 25 жовтня 2025, 16:27
Мінімальна перемога ЛНЗ над Металістом 1925 в УПЛ. Огляд матчу
УПЛ

Сьогодні, 25 жовтня, у десятому турі Української Премʼєр-ліги Металіст 1925 у Києві приймав черкаський ЛНЗ. Матч завершився перемогою гостей з рахунком 1:0. Цей успіх дозволив ЛНЗ вийти в лідери чемпіонату.

Огляд матчу

Чемпіонат України – Премʼєр-ліга

10 тур, 25 жовтня

Металіст 1925 – ЛНЗ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Обах.

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 78), Калюжний, Калитвинцев, Литвиненко (Забергджа, 68), Антюх (Когут, 78), Ітодо, Рашиця

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Муравський, Горін, Кузик, Дідик (Дайко, 46), Рябов, Пастух (Нонікашвілі, 61), Обах, Ассінор (Кравчук, 80), Яшарі

Попередження: Пасіч, Дідик, Дайко, Рябов, Мартинюк, Калюжний, Горін, Ітодо

ВІДЕО ЛНЗ Металіст 1925 Чемпіонат України, УПЛ

ВІДЕО

Фейл дня: юний голкіпер з Казахстану пропустив гол прямим ударом з центра поля
Нульова нічия в Рівному. Огляд матчу УПЛ Верес – Зоря
Друга поспіль перемога новачка. Огляд матчу УПЛ Олександрія – Епіцентр
В стилі Зідана: футболіст жорстоко вибив судді зуби під час матчу в Уругваї
Невдало виніс м'яч: у Франції футболіст випадково вибив собі зуб коліном

Останні новини