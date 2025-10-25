Мінімальна перемога ЛНЗ над Металістом 1925 в УПЛ. Огляд матчу

Сьогодні, 25 жовтня, у десятому турі Української Премʼєр-ліги Металіст 1925 у Києві приймав черкаський ЛНЗ. Матч завершився перемогою гостей з рахунком 1:0. Цей успіх дозволив ЛНЗ вийти в лідери чемпіонату.

Огляд матчу

Чемпіонат України – Премʼєр-ліга

10 тур, 25 жовтня

Металіст 1925 – ЛНЗ 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 62 Обах.

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк (Капінус, 78), Калюжний, Калитвинцев, Литвиненко (Забергджа, 68), Антюх (Когут, 78), Ітодо, Рашиця

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Муравський, Горін, Кузик, Дідик (Дайко, 46), Рябов, Пастух (Нонікашвілі, 61), Обах, Ассінор (Кравчук, 80), Яшарі

Попередження: Пасіч, Дідик, Дайко, Рябов, Мартинюк, Калюжний, Горін, Ітодо