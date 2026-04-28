Бенфіка влітку готова продати Трубіна: серед потенційних покупців гранди Франції та Італії

Олексій Мурзак — 28 квітня 2026, 22:38
Бенфіка влітку готова продати українського голкіпера Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє As Marca.

За інформацією джерела, голкіпером збірної України цікавиться низка топових клубів, серед яких ПСЖ, за який вже грає його земляк Ілля Забарний, а також Інтер, який перебуває у пошуку наступника Янну Зоммеру.

Також Трубіним цікавляться середняки АПЛ Фулгем та колишній клуб українського універсала Олександра Зінченка Ноттінгем Форрест. Також голкіпер перебуває у сферах інтересів турецького Бешикташа.

Зазначається, що "орли" встановили на Анатолія цінник у розмірі 25 мільйонів євро.

У поточному сезоні Трубін зіграв за Бенфіку 47 матчів, у яких пропустив 38 голів, 21 відстояв на "нуль".

Раніше стало відомо, що український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів Сельти.

