Одним фінтом знищив блогера: легенда Реала ефектним хайлайтом залетів в іспанський медіафутбол

37-річний Марсело нещодавно дебютував у медіалізі Kings League – видовищному форматі 7 на 7, який поєднує футбол і шоу.

У своєму першому матчі за Skull FC проти Rayo de Barcelona колишній захисник Реала одразу продемонстрував, що клас – це назавжди.

Читайте також : Відео Син легенди Реала по-футбольному принизив батька

Марсело забив два ефектні голи й був за крок від хет-трику, змушуючи суперників безсилі спостерігати за його легендарним дриблінгом.

Глядачі у коментарях назвали його виступ одним із найяскравіших дебютів в історії Kings League.

Нагадаємо, у лютому Марсело оголосив про завершення кар'єри, опублікувавши зворушливе відео у соцмережах.

За свою кар'єру бразилець шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також ставав багаторазовим володарем Суперкубків Іспанії та УЄФА та Кубку Іспанії.

Раніше зірковий бразилець розповів, чим займатиметься на пенсії.