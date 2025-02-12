Я хочу допомогти людям: Марсело розповів, чим займеться на футбольній пенсії

Колишній гравець мадридського Реала Марсело поділився своїми незвичними планами після завершення кар'єри.

Бразилець в інтервʼю Relevo зізнався, що завжди мав пристрасть до офісної роботи і тепер нарешті може присвятити їй більше часу.

"У мене є компанія з управління гравцями, команда в Бразилії, тепер я можу ходити до офісу, читати електронні листи і відправляти їх. Це те, чим я хотів займатися ще під час кар'єри, але не мав часу", – розповів Марсело.

Окрім бізнесу, ексфутболіст відкрив у собі любов до мистецтва та бажання підтримувати молодих художників. Його приваблює вуличне мистецтво, і він прагне допомагати тим, хто розписує стіни та створює унікальні роботи.

"Я хочу допомогти людям, які створюють мистецтво, відвідувати галереї в Маласаньї, бути поруч із художниками. Подивитися, чим я можу їм допомогти".

Ще однією сферою інтересів Марсело стала музика. Він мріє створювати біти та писати пісні для виконавців.

"Я хочу писати пісні, створювати біти. Сказати артистові: "У мене є біт для тебе, давай подивимося, чи впишеться він у твій текст".

Нагадаємо, нещодавно Марсело оголосив про завершення кар'єри. 36-річний футболіст опублікував зворушливе відео у соцмережах.

За свою кар'єру бразилець шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також ставав багаторазовим володарем Суперкубків Іспанії та УЄФА та Кубку Іспанії.