Син легенди Реала по-футбольному принизив батька

Легендарний гравець Реала Марсело показав нове відео у соцмережах, яке фанати вже розібрали на меми.

На ролику 36-річний футболіст грається з м'ячем разом із сином Ліамом. Марсело жартома намагався відібрати "шкіряного" у 9-річного хлопця, але той ефектним фантом прокинув батьку поміж ніг. Відео за добу набрало вже більше 1,5 млн лайків.

"Клянуся богом", – підписав відео футболіст.

Нагадаємо, Марсело залишив мадридський Реал у червні 2022 року після 15 років блискучої кар'єри в клубі. За цей час він став найтитулованішим гравцем в історії клубу, вигравши 25 трофеїв, зокрема 5 титулів Ліги чемпіонів УЄФА та 6 чемпіонських титулів Ла Ліги.

Після відходу з Реала Марсело приєднався до грецького Олімпіакоса, а у 2023 році повернувся до рідного Флуміненсе в Бразилії.