Легенда Реала Марсело оголосив про завершення кар'єри
Марсело
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Колишній капітан мадридського Реала Марсело голосив про завершення кар'єри.
Про це бразилець повідомив у своєму Instagram.
У зворушливому ролику Марсело згадав весь свій футбольний шлях та досягнення, подякувавши усім причетним до свого успіху.
36-річний ексфутболіст шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також ставав багаторазовим володарем Суперкубків Іспанії та УЄФА та Кубку Іспанії.
Окрім того, Марсело виграв Рекопу Південної Америки у складі Флуміненсе у 2024 році.
З 2006 по 2018 рік захисник був основним гравцем збірної Бразилії, за яку зіграв понад 50 матчів та забив шість м'ячів.
Нагадаємо, раніше кар'єру завершив інша легенда Реалу Тоні Кроос.