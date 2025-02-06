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Легенда Реала Марсело оголосив про завершення кар'єри

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 13:31
Легенда Реала Марсело завершив кар'єру
Марсело
Getty images

Колишній капітан мадридського Реала Марсело голосив про завершення кар'єри.

Про це бразилець повідомив у своєму Instagram.

У зворушливому ролику Марсело згадав весь свій футбольний шлях та досягнення, подякувавши усім причетним до свого успіху.

36-річний ексфутболіст шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також ставав багаторазовим володарем Суперкубків Іспанії та УЄФА та Кубку Іспанії.

Окрім того, Марсело виграв Рекопу Південної Америки у складі Флуміненсе у 2024 році.

З 2006 по 2018 рік захисник був основним гравцем збірної Бразилії, за яку зіграв понад 50 матчів та забив шість м'ячів.

Нагадаємо, раніше кар'єру завершив інша легенда Реалу Тоні Кроос.

Марсело Реал Мадрид

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