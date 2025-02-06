Легенда Реала Марсело оголосив про завершення кар'єри

Колишній капітан мадридського Реала Марсело голосив про завершення кар'єри.

Про це бразилець повідомив у своєму Instagram.

У зворушливому ролику Марсело згадав весь свій футбольний шлях та досягнення, подякувавши усім причетним до свого успіху.

36-річний ексфутболіст шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також ставав багаторазовим володарем Суперкубків Іспанії та УЄФА та Кубку Іспанії.

Окрім того, Марсело виграв Рекопу Південної Америки у складі Флуміненсе у 2024 році.

З 2006 по 2018 рік захисник був основним гравцем збірної Бразилії, за яку зіграв понад 50 матчів та забив шість м'ячів.

Нагадаємо, раніше кар'єру завершив інша легенда Реалу Тоні Кроос.