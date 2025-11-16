Супряга знову забив у ворота Динамо, але це не допомогло Епіцентру врятуватися від поразки: огляд матчу

Сьогодні, 16 листопада, відбувся товариський матч, в якому київське Динамо мінімально обіграло новачка Української Прем'єр-ліги Епіцентр.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Уже на 3-й хвилині кияни вийшли вперед. Вдало на добиванні зіграв Валентин Рубчинський, який добив м'яч у ворота після удару Володимира Бражка.

Проте Епіцентр зумів відігратися зусиллями Владислава Супряги, який належить Динамо, але наразі перебуває в оренді. Взагалі київський клуб для Супряги один з найприємніших суперників: Динамо – одна з чотирьох команд, у ворота якої він забивав найбільше.

Вирішальний момент стався на останніх хвилинах зустрічі. Динамо вирвало перемогу завдяки чудовій реалізації стандарту. І знову забив Денис Попов.

Огляд матчу

Товариський матч

16 листопада

Динамо – Епіцентр 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 3 Рубчинський, 1:1 – 25 Супряга, 2:1 – 89 Попов

Нагадаємо, напередодні кияни програли на своєму полі ЛНЗ і тепер відстають від лідируючого Шахтаря на сім очок.

Раніше повідомлялось, що один з саудівських клубів отримав трансферний бан через борг перед Динамо.