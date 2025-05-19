Все заради коханого: ексзірка дорослого кіно стала домогосподаркою і фанаткою футболу
Скандально відома у минулому акторка Тіанна Трамп, яка раніше підкорювала іншу індустрію, нині відкриває новий розділ свого життя у статусі дівчини відомого футболіста.
Зірка нещодавно переїхала до Іспанії, де проживає разом із гравцем Вільярреала Ніколя Пепе. Пара довго приховувала свої стосунки, натякаючи на роман у соцмережах ще з початку 2024 року, але вперше відкрито заявила про себе як пара лише в листопаді.
Тепер Тіанна не просто підтримує свого коханого з трибун під час матчів, а й щиро занурюється у нове для себе футбольне середовище.
"Неймовірно, як усе швидко змінилося. Ще недавно я була порноактрисою, а тепер – покоївка", – пожартувала дівчина.
Близькі до пари джерела розповідають, що Трамп справді змінилася. Тепер вона активно цікавиться футболом, із захопленням відвідує матчі, а також переглядає трансляції навіть тих ігор, у яких її коханий не бере участі.
Раніше повідомлялося, що футболіст жартома побився із колишньою зіркою дорослого кіно на задньому дворі.