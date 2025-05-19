Все заради коханого: ексзірка дорослого кіно стала домогосподаркою і фанаткою футболу

Скандально відома у минулому акторка Тіанна Трамп, яка раніше підкорювала іншу індустрію, нині відкриває новий розділ свого життя у статусі дівчини відомого футболіста.

Зірка нещодавно переїхала до Іспанії, де проживає разом із гравцем Вільярреала Ніколя Пепе. Пара довго приховувала свої стосунки, натякаючи на роман у соцмережах ще з початку 2024 року, але вперше відкрито заявила про себе як пара лише в листопаді.

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Тепер Тіанна не просто підтримує свого коханого з трибун під час матчів, а й щиро занурюється у нове для себе футбольне середовище.

"Неймовірно, як усе швидко змінилося. Ще недавно я була порноактрисою, а тепер – покоївка", – пожартувала дівчина.

Близькі до пари джерела розповідають, що Трамп справді змінилася. Тепер вона активно цікавиться футболом, із захопленням відвідує матчі, а також переглядає трансляції навіть тих ігор, у яких її коханий не бере участі.

Раніше повідомлялося, що футболіст жартома побився із колишньою зіркою дорослого кіно на задньому дворі.