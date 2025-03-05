Відомий футболіст побився на задньому дворі з колишньою зіркою фільмів для дорослих

Ексгравець Арсенала Ніколя Пепе, який зараз виступає за іспанський Вільярреал, потрапив у центр уваги через курйозне відео зі своєю дівчиною – американською акторкою фільмів для дорослих.

Їхні стосунки довгий час були предметом чуток, поки наприкінці минулого року дівчина не підтвердила їхній роман.

Нещодавно в мережу потрапило відео, яке швидко стало вірусним. На кадрах пара жартома влаштувала спаринг-сесію на вулиці.

Дівчина завдавала низькі удари ногами, але Пепе без зусиль їх блокував. У якийсь момент він несподівано зробив технічний підсічний удар, від якого вона опинилася на землі.

Nicolas PÉPÉ et TEANNA TRUMP, un couple qui sait s'amuser ! #FunTimes pic.twitter.com/5W4mJ182Hb — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) March 3, 2025

Футболіст вибухнув сміхом, а оператор, який знімав це, теж не зміг стримати емоцій. Дівчина не засмутилася, піднялася і продовжила гру.

Раніше повідомлялося, що відомий футболіст зустрів Новий рік із зіркою дорослого кіно.