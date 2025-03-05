Відомий футболіст побився на задньому дворі з колишньою зіркою фільмів для дорослих
Ексгравець Арсенала Ніколя Пепе, який зараз виступає за іспанський Вільярреал, потрапив у центр уваги через курйозне відео зі своєю дівчиною – американською акторкою фільмів для дорослих.
Їхні стосунки довгий час були предметом чуток, поки наприкінці минулого року дівчина не підтвердила їхній роман.
Нещодавно в мережу потрапило відео, яке швидко стало вірусним. На кадрах пара жартома влаштувала спаринг-сесію на вулиці.
Дівчина завдавала низькі удари ногами, але Пепе без зусиль їх блокував. У якийсь момент він несподівано зробив технічний підсічний удар, від якого вона опинилася на землі.
Футболіст вибухнув сміхом, а оператор, який знімав це, теж не зміг стримати емоцій. Дівчина не засмутилася, піднялася і продовжила гру.
Раніше повідомлялося, що відомий футболіст зустрів Новий рік із зіркою дорослого кіно.