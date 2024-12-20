Вона змінилася: колишня зірка Арсенала зумів "перевиховати" актрису дорослого кіно
Романтичні стосунки між гравцем Вільярреала Ніколя Пепе та акторкою індустрії розваг для дорослих Теанною Трамп викликають чималий інтерес. Як стало відомо, пара вже проживає разом у Валенсії, Іспанія, і їхні стосунки стали надбанням публіки після недавнього виходу у світ.
За словами інсайдерів, стосунки з футболістом помітно впливають на життя Теанни.
"Вона почала все більше цікавитися футболом. Теанна із захопленням відвідує матчі Ніколя і навіть дивиться ігри, в яких він не бере участі. Вона вважає це неймовірно цікавим", – йдеться у заяві близькиго до пари джерела.
Щодо реакції в соціальних мережах на їхні стосунки, інсайдер заявив, що на людей вже не звертають увагу.
"Звичайно, люди можуть говорити що завгодно. Але Теанна – вже інша людина. Завжди існуватимуть стереотипи, проте найважливіше те, що вони щасливі. Це двоє зрілих дорослих, які розуміють, що таке бути у центрі уваги, і обирають не зважати на шум навколо".
Нагадаємо, минулого місяця пара разом із сестрою Ніколя Корінною та подругою Теанни відвідали ресторан Chez Gala у Парижі, підтвердивши свої стосунки.
Цього сезону на рахунку 29-річного івуарійця 1 гол і 2 асисти в 11 матчах Ла Ліги.