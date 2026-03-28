Дуже цікаво: у Металісті 1925 відреагували на чутки про запрошення Реброва

Олександр Булава — 28 березня 2026, 14:24
Віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун відреагував на інформацію про можливе запрошення Сергія Реброва на посаду головного тренера клубу.

Напередодні журналіст Володимир Звєров повідомив, про можливе повернення Реброва в УПЛ.

"Дуже цікаво чути і читати подібне. Тим більше, коли заявляється, що про цю нібито "зацікавленість" чули навіть не від однієї людини…

Скажу відразу і прямо: ці заяви не мають під собою жодних підстав. Младен Бартулович – головний тренер Металіста 1925, який продовжує боротьбу за високі місця як у чемпіонаті, так і в Кубку України. Про яку зміну тренера взагалі може йтися?" – сказав Коротун.

Контракт Реброва зі збірною України закінчується після чемпіонату світу-2026, на який команда не відібралася. Рішення про продовження угоди буде ухвалено після товариського матчу з Албанією.

