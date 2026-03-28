Дуже цікаво: у Металісті 1925 відреагували на чутки про запрошення Реброва

Віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун відреагував на інформацію про можливе запрошення Сергія Реброва на посаду головного тренера клубу.

Його слова передає SportArena

Напередодні журналіст Володимир Звєров повідомив, про можливе повернення Реброва в УПЛ.

"Дуже цікаво чути і читати подібне. Тим більше, коли заявляється, що про цю нібито "зацікавленість" чули навіть не від однієї людини…

Скажу відразу і прямо: ці заяви не мають під собою жодних підстав. Младен Бартулович – головний тренер Металіста 1925, який продовжує боротьбу за високі місця як у чемпіонаті, так і в Кубку України. Про яку зміну тренера взагалі може йтися?" – сказав Коротун.