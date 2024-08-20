Гагарін: В цілому є ті гравці, яким ще треба підтягнутися, треба адаптуватися

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін заявив, що у клубі є ті гравці, яким ще треба підтягнутися та адаптуватися.

Його слова передає Sport.ua.

"Віра була, є і буде. Точкове підсилення було. Ми продали Бескоровайного, натомість взяли Романчука. Класний гравець, він грає. З Вікторією він одним з найкращих на полі взагалі був. В цілому є ті гравці, яким ще треба підтягнутися, треба адаптуватися. Зі Снурніциним давно була домовленість, зараз він перейшов. Морозу треба трохи часу дати. Найважливіше, що ми зберегли наявних гравців, тому що це складно", — сказав Гагарін.

Зазначимо, що підопічні Юрія вилетіли у кваліфікації Ліги Конференцій після поразки від чеської Вікторії у двоматчевому протистоянні в 3 етапі кваліфікації ЛЄ. Перший поєдинок між командами проходив у Словаччині та завершився поразкою 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.

Матч-відповідь відбувся за тиждень в Чехії. Український колектив мінімально поступився. Єдиний гол у поєдинку на старті другого тайму забив нападник Даніель Вашулін.

Далі криворізький Кривбас зіграє проти іспанського Бетіса в плейоф кваліфікації ЛК. Команди проведуть першу гру за тиждень, 22 серпня, на міському стадіоні в словацькому Кошице. Друга зустріч між командами запланована на 29 серпня.