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Гагарін: В цілому є ті гравці, яким ще треба підтягнутися, треба адаптуватися

Володимир Кук — 20 серпня, 15:21
Гагарін: В цілому є ті гравці, яким ще треба підтягнутися, треба адаптуватися
Артем Гагарін
ФК Кривбас

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін заявив, що у клубі є ті гравці, яким ще треба підтягнутися та адаптуватися.

Його слова передає Sport.ua.

"Віра була, є і буде. Точкове підсилення було. Ми продали Бескоровайного, натомість взяли Романчука. Класний гравець, він грає. З Вікторією він одним з найкращих на полі взагалі був. В цілому є ті гравці, яким ще треба підтягнутися, треба адаптуватися. Зі Снурніциним давно була домовленість, зараз він перейшов. Морозу треба трохи часу дати. Найважливіше, що ми зберегли наявних гравців, тому що це складно", сказав Гагарін.

Зазначимо, що підопічні Юрія вилетіли у кваліфікації Ліги Конференцій після поразки від чеської Вікторії у двоматчевому протистоянні в 3 етапі кваліфікації ЛЄ. Перший поєдинок між командами проходив у Словаччині та завершився поразкою 2:1. Українці першими відкрили рахунок, але потім пропустили два голи.

Матч-відповідь відбувся за тиждень в Чехії. Український колектив мінімально поступився. Єдиний гол у поєдинку на старті другого тайму забив нападник Даніель Вашулін.

Далі криворізький Кривбас зіграє проти іспанського Бетіса в плейоф кваліфікації ЛК. Команди проведуть першу гру за тиждень, 22 серпня, на міському стадіоні в словацькому Кошице. Друга зустріч між командами запланована на 29 серпня.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Артем Гагарін

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