У Кривбасі іронічно відреагували на проблеми Динамо та Шахтаря

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін відреагував на проблему перенесення матчів у чемпіонаті України.

Про це він розповів в інтерв’ю SportBusinness Media.

– Від вашого питання в мене аж сльоза потекла: які бідні Шахтар та Динамо.

Єврокубки – це гроші, тому точно не бідні. Стосовно логістики приведу вам один приклад. Гра Шахтаря з нами була запланована на неділю (1 вересня – ред.). Ми перед цим грали в Севільї, і наша гра закінчилася в п’ятницю за Києвом. Ми поспали три години, вилетіли, п’ять годин переліт, прилетіли в Молдову, сіли в автобус і поїхали. Трохи не забув про 4 години на кордоні. По факту команда приїхала в Кривий Ріг вже в суботу і на відновлення у нас було менше доби. Ви десь чули, щоб ми жалілися? Ні!Як ви знаєте ми не дограли гру з Шахтарем через рашистів, але після цього у нас була прекрасна можливість зробити це 25 вересня. У Шахтаря виходив шикарний календар: у неділю одна гра, потім в середу з нами, через два дні на третій, і потім, у суботу чи неділю, наступна гра. Всі ці матчі в Україні, не треба нікуди летіти. Логістика – топ. Матчі у Львові, Кривому Розі та Рівному, все всередині країни. Але ні, через "напружений графік" вони переносять свої матчі з Оболонню та Вересом на понеділок і пʼятницю, щоб не можна було провести гру 25-го. Так де ця справедливість, коли вони нас хотіли взяти "тепленькими" після єврокубків, а самі страхуються?