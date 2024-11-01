У Кривбасі іронічно відреагували на проблеми Динамо та Шахтаря
Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін відреагував на проблему перенесення матчів у чемпіонаті України.
Про це він розповів в інтерв’ю SportBusinness Media.
– Ваш клуб досить принципово ставиться до переносів матчів чи обміну домашніми іграми через єврокубки. Чи залишається ця позиція такою ж жорсткою після того, як сам Кривбас потрапив до єврокубків, а зараз наші клуби Динамо та Шахтар страждають через важкі реалії сьогоднішньої логістики?
– Від вашого питання в мене аж сльоза потекла: які бідні Шахтар та Динамо.
Єврокубки – це гроші, тому точно не бідні. Стосовно логістики приведу вам один приклад. Гра Шахтаря з нами була запланована на неділю (1 вересня – ред.). Ми перед цим грали в Севільї, і наша гра закінчилася в п’ятницю за Києвом. Ми поспали три години, вилетіли, п’ять годин переліт, прилетіли в Молдову, сіли в автобус і поїхали. Трохи не забув про 4 години на кордоні. По факту команда приїхала в Кривий Ріг вже в суботу і на відновлення у нас було менше доби. Ви десь чули, щоб ми жалілися? Ні!Як ви знаєте ми не дограли гру з Шахтарем через рашистів, але після цього у нас була прекрасна можливість зробити це 25 вересня. У Шахтаря виходив шикарний календар: у неділю одна гра, потім в середу з нами, через два дні на третій, і потім, у суботу чи неділю, наступна гра. Всі ці матчі в Україні, не треба нікуди летіти. Логістика – топ. Матчі у Львові, Кривому Розі та Рівному, все всередині країни. Але ні, через "напружений графік" вони переносять свої матчі з Оболонню та Вересом на понеділок і пʼятницю, щоб не можна було провести гру 25-го. Так де ця справедливість, коли вони нас хотіли взяти "тепленькими" після єврокубків, а самі страхуються?
Гагарін вважає, що всі українські клуби повинні бути в рівних умовах.
"Усі команди повинні бути в рівних умовах. Хочеш грати в Європі, заробляти гроші – будь готовий до труднощів, це нормально. І якщо у команди, яка грає в єврокубках, після цього йде спад – це теж нормально. Це дає шанс іншим клубам зайти в єврокубки, відчути це, отримати досвід. Можливо, буде вдалий жереб, класна підготовка, і це допоможе пройти далі й заробити гроші. Це ж і є розвиток? Чи ми всі повинні працювати на те, щоб тільки у двох певних клубів усе було добре? Це неправильно. Усі мають право грати в рівних умовах. Навіщо ті очки в "таблицю коефіцієнтів" команді, яка займає місце нижче пʼятого? Що їй з них? А якби була можливість заробити гроші – це було б куди краще. А коли багато років в нашому футболі створювалась монополія – це взагалі не про розвиток. Все те, що ми маємо зараз – це наслідок цієї монополії!", – сказав Гагарін.
Напередодні Кривбас поступився Поліссю у матчі 1/8 фіналу Кубку України.