Ці люди забувають, що війна не "тут у нас": Гагарін відреагував на дискусії про матчі у Кривому Розі

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін вважає, що ті, хто закликають припинити проводити матчі у Кривому Розі, виявляють неповагу до мешканців міста.

Про це він заявив у інтерв’ю SportBusinness Media.

"Дуже легко про це казати, коли сидиш у регіоні, в якому, на твою думку, немає війни. Ці люди забувають, що війна не "тут у нас", як вони кажуть, а в кожному куточку. Це те, що ми чуємо, і те, що деякі навколофутбольні люди говорять.

Але ці "розумники" ніколи не вийдуть, не скажуть про це відкрито. Вони будуть використовувати якісь анонімні телеграм-канали, якісь підконтрольні ЗМІ, якихось блогерів, які будуть сидіти й розповідати, як тут у нас в Кривому Розі небезпечно.

А в цей час в Кривому Розі живе понад 600 тисяч людей, багато переселенців, багато тих, хто залишився, працює та наближає нашу перемогу. Тут працює академія ФК Кривбас, в якій займається тисяча юних футболістів. Діти наших захисників, переселенці, ті, хто втратив близьких у цій клятій війні.

Футбол їх хоч трохи відволікає від того, що вони пережили, дає надію, соціалізує. Усі команди Кривбасу: основа, U-19, дівчата. Всі вони грають, тренуються і живуть в Кривому Розі де так "небезпечно".

Наша присутність в Кривому Розі – це велика підтримка рідному місту. Матчі – це справжнє свято для мешканців міста, наших ветеранів, родичів тих, хто воює або віддав найцінніше за нашу свободу та незалежність.

Ми тут, ми поруч і тільки разом ми переможемо. А кричати про те, що ми не приїдемо, що тут не можна грати – це неповага. Ми всі українці, у нас в усіх війна, але не до всіх, на жаль, це доходить", – сказав Гагарін.