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Гагарін: Багато клубів не вважають за потрібне витрачати на медійку навіть не гроші, а час

Ігор Чернявський — 2 листопада, 08:17
Гагарін: Багато клубів не вважають за потрібне витрачати на медійку навіть не гроші, а час
Instagram Артема Гагаріна

Віцепрезидент Кривбаса Артем Гагарін вважає, що в багатьох українських клубах застарілий підхід до медійної складової.

Про це він сказав у інтерв’ю SportBusiness Media.

"Це можливо (розвиватися в медійному плані з невеликим бюджетом – прим.). Щоб медійка просто була, потрібні мінімальні фінансові затрати. Але треба велике бажання. Багато клубів не вважають за потрібне на це витрачати навіть не гроші, а час.

Тому що це складно: знайти ту людину, яка буде цим жити, буде магнітом, що притягуватиме людей, заряджатиме їх працювати, навіть коли не все гаразд з фінансами. Вона має бути рушійною силою, що пушить твій бренд вперед. Якщо є бажання, то це все можливо"

Також Гагарін відзначив клуби, які, на його думку, добре працюють у медійному плані.

"Якщо виділяти когось з інших клубів, то, мабуть, відзначу Верес, ЛНЗ і Рух. Це там, де теж все з нуля і це відчувається. Сучасні підходи, нестандартні рішення і від того, що вони роблять,не віддає "совком". Зараз дуже активний Лівий Берег. Це якщо говорити саме про медійність"

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Гагарін іронічно відреагував на проблеми Динамо та Шахтаря, а також висловився про доцільність проведення матчів у Кривому Розі.

Верес Кривбас Лівий берег ЛНЗ Рух Львів Чемпіонат України, УПЛ Артем Гагарін

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