Ми повинні почекати: Кантона – про роботу Аморіма в Манчестер Юнайтед

Легендарний ексфутболіст Манчестер Юнайтед Ерік Кантона вважає, що головному тренеру команди Рубену Аморіму потрібно дати час.

Цитує гравця Manchester Evening News.

На думку Кантона, Аморіма потрібно підтримати під час літнього трансферного вікна, щоб він зміг сформувати склад під себе.

"Ми повинні почекати. Він зробив чудові речі в Лісабоні зі Спортингом і прийшов у середині сезону, тому він не вибирав гравців, я знаю, що він незадоволений ними. Тож ми повинні почекати до цього літа. Буде більш справедливим судити про нього в наступному сезоні, тому що він отримає змогу самостійно формувати склад", – розповів Кантона.

Напередодні "червоні дияволи" пропустили чотири голи від Ньюкасла в АПЛ та наразі посідають 14-ту сходинку в турнірній таблиці.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про плани збудувати новий стадіон замість "Олд Траффорд".