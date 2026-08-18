Ексгравець Манчестер Юнайтед продовжить кар'єру в Астон Віллі – інсайдер

Захисник Вест Гема Аарон Ван-Біссака продовжить свої виступи у складі Астон Вілли.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, клуби домовилися про оренду футболіста. У контракті з гравцем буде зазначено обов'язковий викуп. Сторони вже узгодили всі питання та досягли згоди, тому 28-річний англієць вже отримав дозвіл на медобстеження для переходу в бірмінгемський клуб.

Зауважимо, що Ван-Біссака є вихованцем Крістал Пелес, за першу команду котрого відіграв 46 матчів (4 асисти). Влітку 2019 року залишив "орлів" та перейшов до Манчестер Юнайтед, де вже відіграв 190 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та 13 результативними передачами.

Проте вже у серпні 2024 року залишив "манкуніанців" та почав виступати в складі Вест Гема. У футболці "молотобійців" в сезоні-25/26 Ван-Біссака провів 27 поєдинків та записав до свого активу 3 асисти.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що "Леви" прагнуть зберегти свого центрального нападника Оллі Воткінса до кінця цього сезону, попри пропозиції з боку інших клубів.