Вердер орендував ексфорварда Мілана

Німецький нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг продовжить кар'єру в бременському Вердері.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Йдеться про оренду до кінця сезону-2026/27. Опція викупу в орендній угоді не передбачена.

Фюллькруг є вихованцем Вердера, за першу команду виступав у 2012 – 2014 і 2019 – 2023 роках. Також захищав кольори Гройтер Фюрта, Нюрнберга, Ганновера та Боруссії Дортмунд.

Вест Гему Фюллькруг належить з літа 2024 року. Другу половину минулого сезону німецький футболіст провів у оренді в Мілані, де відзначився 1 голом у 20 матчах Серії А. Італійці вирішили не викупляти 33-річного нападника. В 2022 – 2025 роках форвард провів 24 матчі та забив 14 голів за збірну Німеччини.