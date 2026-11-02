Дзанетті став новим тренером Удінезе

Удінезе оголосив про призначення Паоло Дзанетті головним тренером команди.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Італійський фахівець змінив Косту Руньяїча, який залишив посаду після серії невдалих результатів.

Дзанетті підписав контракт до завершення сезону. Перед новим призначенням він працював у Вероні, звідки його звільнили в лютому 2026 року. Раніше тренер також очолював Венецію та Емполі.

Останнім матчем Руньяїча на чолі Удінезе стала домашня поразка від Роми з рахунком 2:5.

Напередодні вихованець донецького Шахтаря Микита Мельник вперше потрапив до заявки дорослої команди Наполі.