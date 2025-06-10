Судаков: Шахтар реально готовий продавати та спілкуватися

Півзахисник збірної України Георгій Судаков заявив, що зараз донецький Шахтар готовий вести переговори щодо його можливого трансферу.

Слова хавбека наводить YouTube-канал RTF UA.

"Наскільки сильно я хочу перейти в іншу команду, настільки ж сильно я не хочу переходити. Тому що це моя друга родина, команда, атмосфера вся, яка там є, і просто навіть рівень менеджменту в клубі – думаю, це навіть на вищому рівні, ніж у Європі.

Я просто хочу розвиватися, хочу спробувати свої сили в Європі. Тим паче, коли є пропозиція. Зараз Шахтар – це не золота клітка. Клуб готовий реально продавати і готовий спілкуватися", – заявив гравець.