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Судаков: Шахтар реально готовий продавати та спілкуватися

Олег Дідух — 10 червня 2025, 20:03
Судаков: Шахтар реально готовий продавати та спілкуватися
Георгій Судаков
УАФ

Півзахисник збірної України Георгій Судаков заявив, що зараз донецький Шахтар готовий вести переговори щодо його можливого трансферу.

Слова хавбека наводить YouTube-канал RTF UA.

"Наскільки сильно я хочу перейти в іншу команду, настільки ж сильно я не хочу переходити. Тому що це моя друга родина, команда, атмосфера вся, яка там є, і просто навіть рівень менеджменту в клубі – думаю, це навіть на вищому рівні, ніж у Європі.

Я просто хочу розвиватися, хочу спробувати свої сили в Європі. Тим паче, коли є пропозиція. Зараз Шахтар – це не золота клітка. Клуб готовий реально продавати і готовий спілкуватися", – заявив гравець.

У травні підписати Судакова намагався Наполі, проте чемпіони Італії вибрали Кевіна Де Брейне.

Георгій Судаков Шахтар Донецьк

Георгій Судаков

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