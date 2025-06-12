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Переговори Наполі та Шахтаря по Судакову зайшли у глухий кут – журналіст

Олексій Мурзак — 12 червня 2025, 21:30
Переговори Наполі та Шахтаря по Судакову зайшли у глухий кут – журналіст
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Переговори Наполі по трансферу півзахисника Шахтаря Георгія Судакова зайшли в глухий кут.

Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

"Переговори щодо Судакова зайшли в глухий кут. Наполі мав би їх перезапустити, але вони цього не зробили", – повідомив Моретто.

Раніше повідомлялося, що Шахтар хоче отримати за Судакова більше, ніж 35 мільйонів євро, які запропонували італійці.

Зазначимо, що сьогодні, 12 червня, чемпіони Італії підписали досвідченого бельгійського півзахисника Кевіна Де Брейне, який грає на позиції Судакова.

Раніше сам Георгій Судаков заявив, що зараз донецький Шахтар готовий вести переговори щодо його можливого трансферу.

У сезоні 2024/25 Судаков зіграв 35 матчів за "гірників" у всіх турнірах, в яких забив 13 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

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