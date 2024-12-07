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Вест Гем повідомив про стан Антоніо, який потрапив у жахливу ДТП

Олексій Мурзак — 7 грудня 2024, 20:36
Вест Гем повідомив про стан Антоніо, який потрапив у жахливу ДТП

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо, який сьогодні, 7 грудня, потрапив у ДТП, перебуває у свідомості та у стабільному стані.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

"Вест Гем може підтвердити, що Майкл Антоніо перебуває у стабільному стані після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні вдень у графстві Ессекс.

Майкл при свідомості, спілкується та наразі перебуває під пильним наглядом в одній з центральних лондонських лікарень. У цей важкий час ми просимо всіх поважати приватне життя Майкла та його сім'ї.

Сьогодні ввечері клуб не буде надавати жодних коментарів, але надасть подальшу інформацію в належний час", – йдеться у заяві клубу.

Раніше Вест Гем підтвердив, що 34-річний ямайський форвард потрапив у ДТП.

У нинішньому сезоні Майкл Антоніо зіграв у 15 матчах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.

Вест Гем проведе гру 15 туру АПЛ проти Вулвергемптона у понеділок, 9 грудня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за Києвом.

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