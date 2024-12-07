Вест Гем повідомив про стан Антоніо, який потрапив у жахливу ДТП

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо, який сьогодні, 7 грудня, потрапив у ДТП, перебуває у свідомості та у стабільному стані.

Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area. Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital. At this difficult time, we…

"Вест Гем може підтвердити, що Майкл Антоніо перебуває у стабільному стані після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні вдень у графстві Ессекс.



Майкл при свідомості, спілкується та наразі перебуває під пильним наглядом в одній з центральних лондонських лікарень. У цей важкий час ми просимо всіх поважати приватне життя Майкла та його сім'ї.



Сьогодні ввечері клуб не буде надавати жодних коментарів, але надасть подальшу інформацію в належний час", – йдеться у заяві клубу.