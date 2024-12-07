Вест Гем повідомив про стан Антоніо, який потрапив у жахливу ДТП
Нападник Вест Гема Майкл Антоніо, який сьогодні, 7 грудня, потрапив у ДТП, перебуває у свідомості та у стабільному стані.
Про це повідомила пресслужба лондонського клубу.
"Вест Гем може підтвердити, що Майкл Антоніо перебуває у стабільному стані після дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні вдень у графстві Ессекс.
Майкл при свідомості, спілкується та наразі перебуває під пильним наглядом в одній з центральних лондонських лікарень. У цей важкий час ми просимо всіх поважати приватне життя Майкла та його сім'ї.
Сьогодні ввечері клуб не буде надавати жодних коментарів, але надасть подальшу інформацію в належний час", – йдеться у заяві клубу.
Раніше Вест Гем підтвердив, що 34-річний ямайський форвард потрапив у ДТП.
У нинішньому сезоні Майкл Антоніо зіграв у 15 матчах, у яких відзначився одним голом та одним асистом.
Вест Гем проведе гру 15 туру АПЛ проти Вулвергемптона у понеділок, 9 грудня. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за Києвом.