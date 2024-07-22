Вест Гем зацікавлений у трансфері захисника Мілана

Лондонський Вест Гем має намір підписати півзахисника Мілана Фікайо Томорі.

Про це повідомляє Dailymail.

За інформацією джерела, наставник Хулен Лопетегі планує оновити лінію захисту в команді, та працює над пошуком потрібних гравців. "Молотобійці" розглядають Фікайо як чудовий варіант на посилення захисту. У своєму дебютному сезоні гравець допоміг Мілану завоювати титул чемпіона Серії. Також він вже має досвід гри в Англійській Прем'єр-лізі, адже грав за Челсі.

В минулому сезоні футболіст зіграв 35 матчів, у яких відзначився чотирма голами. На Transfermarkt його вартість оцінюється в 40 млн євро.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що "молотобійці" розглядають кандидатуру півзахисника лондонського Арсенала Ріса Нелсона, та центрального захисника Ліона Джейка О'браєна.