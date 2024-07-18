Вест Гем зацікавився вінгером Арсенала

Вест Гем зацікавлений у підписанні півзахисника лондонського Арсенала Ріса Нелсона.

Про це повідомляє Talksport.

За інформацією джерела, футболіст хоче залишити "канонірів" цього літа, тому що розчарований малою кількістю ігрового часу. "Молотобійцям" доведеться заплатити за гравця близько 25 млн фунтів стерлінгів.

В минулому сезоні Нелсон зіграв 24 матчі, у яких відзначився одним голом та трьома асистами.

На Transfermarkt вартість гравця оцінюється в 15 млн євро.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Вест Гем націлився на підписання центрального захисника Ліона Джейка О'браєна.