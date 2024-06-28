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Вест Гем може підписати захисника Ліона

Станіслав Лисак — 28 червня, 22:15
Вест Гем може підписати захисника Ліона

Вест Гем націлився на підписання центрального захисника Ліона Джейка О'браєна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець збірної Ірландії потрапив у шорт-лист лондонців на підсилення оборони.

Гравець Вулвергемптона українського походження Макс Кілман залишається бажаною ціллю для “молотобійців”. Перепоною є сума трансферу англійця, яка складає 45 млн фунтів.

У минулому сезоні О'браєн провів 32 матчі за французький клуб, в яких відзначився 5 голами та 2 гольовими передачами.

Вест Гем Ліон Джейк О'браєн

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