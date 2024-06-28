Вест Гем може підписати захисника Ліона

Вест Гем націлився на підписання центрального захисника Ліона Джейка О'браєна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець збірної Ірландії потрапив у шорт-лист лондонців на підсилення оборони.

Гравець Вулвергемптона українського походження Макс Кілман залишається бажаною ціллю для “молотобійців”. Перепоною є сума трансферу англійця, яка складає 45 млн фунтів.

🚨⚒️ EXCL: West Ham make move for OL centre back Jack O’Brien, one more name on the shortlist.



Max Kilman remains strong target but still not easy with Wolves as they ask around £45m.



O’Brien, added to West Ham list. pic.twitter.com/RvPYVmvIIC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2024

У минулому сезоні О'браєн провів 32 матчі за французький клуб, в яких відзначився 5 голами та 2 гольовими передачами.