Вест Гем може підписати захисника Ліона
Вест Гем націлився на підписання центрального захисника Ліона Джейка О'браєна.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравець збірної Ірландії потрапив у шорт-лист лондонців на підсилення оборони.
Гравець Вулвергемптона українського походження Макс Кілман залишається бажаною ціллю для “молотобійців”. Перепоною є сума трансферу англійця, яка складає 45 млн фунтів.
У минулому сезоні О'браєн провів 32 матчі за французький клуб, в яких відзначився 5 голами та 2 гольовими передачами.