Аутсайдер Серії А звільнив Дзанетті з посади головного тренера клубу

Верона оголосила про припинення співпраці з головним тренером Паоло Дзанетті.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

43-річний італійський спеціаліст очолював команду з літа 2024 року. У минулому сезоні йому вдалося зберегти прописку команди в Серії А, фінішувавши на 14-му місці.

В поточній кампанії після 23 турів клуб набрав лише 14 очок і посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Дзанетті свого часу також тренував Венецію та Емполі.

