Клуб українського форварда звільнив головного тренера

Андерлехт, у який нещодавно перейшов український форвард Данило Сікан, оголосив про відставку головного тренера Бесніка Хасі.

Про це повідомила пресслужба бельгійського клубу.

Тимчасово виконувати обов'язки тренера буде Едвард Стілл, який був помічником Хасі.

RSC Anderlecht neemt afscheid van Besnik Hasi. Le club tient à remercier Besnik pour son engagement et son dévouement.



More info on https://t.co/RCdwJJMN5N pic.twitter.com/danz5F8xfN — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) February 1, 2026

"Андерлехт припиняє співпрацю з головним тренером Бесніком Хасі. Клуб дякує тренеру за його зусилля і відданість справі", – йдеться у заяві клубу.

Про причини такого рішення нічого невідомо. Хасі був призначений тренером Андерлехта 20 березня 2025 року, під його керівництвом команда провела 43 матчі.

Наразі клуб посідає 4-е місце в турнірній таблиці, набравши 36 балів. Команда не перемагала в чемпіонаті 5 матчів поспіль.

Напередодні нападник Данило Сікан прокоментував свій дебютний матч в складі Андерлехта, який відбувся в межах чемпіонату проти Дендера та завершився з рахунком 0:0.