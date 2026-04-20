Нападник Верони Орбан влаштував бійку з фанатом після поразки від Мілана

Нападник Верони Гіфт Орбан опинився в епіцентрі бійки з групою уболівальників після домашньої поразки від Мілана (0:1) у рамках 33-го туру італійської Серії А.

Сутичка між футболістом та фанами відбулася на паркінгу поблизу стадіону. Один із розлючених уболівальників вдарив автівку нігерійського форварда. Орбан не зміг "проковтнути" вчинок фана та вийшов зі свого автомобіля, що призвело до бійки.

🚨🚨 مهاجم هيلاس فيرونا غيفت أوربان، بعد الهزيمة أمام ميلان، كان متوترًا جدًا ورفض التوقف مع الجماهير لالتقاط الصور، لكن أحد المشجعين قام بضرب سيارته، مما دفع المهاجم النيجيري إلى النزول من السيارة والدخول في شجار معه والاعتداء عليه 🫣🔥🟨🟦🇮🇹🇳🇬#SerieA 🇮🇹 #SerieAEnilive 🇮🇹… pic.twitter.com/Zasc6oakjb — Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) April 19, 2026

В італійській команді вже оприлюднили коротку заяву щодо даного інциденту. У повідомленні Верони йдеться, що клуб дистанціюється та суворо засуджує будь-які прояви насильства.

У клубі Серії А продовжать вивчати цей скандальний інцидент, аби дати правильну оцінку ситуації.

Орбан виступає за італійський клуб на правах оренди із німецького Гоффенгайма до 30 червня 2026 року, але є опція викупу гравця. портал Transfermarkt оцінює вартість 23-річного футболіста у 10 мільйонів євро.

У футболці своєї нинішньої команди Гіфт вже провів 29 ігор (7 голів та 3 асисти).

Відзначимо, що Верона залишилась при своїх 18 балах та продовжує йти на дні турнірної таблиці італійської першості – передостаннє 19-те місце. Натомість Мілан із 66 пунктами йде другим.

У наступному турі Серії А команда з Верони прийме Лечче. Поєдинок запланований на 25 квітня та розпочнеться о 21:45 (за київським часом).