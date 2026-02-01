Аталанта в меншості втримала нічию з Комо в матчі 23 туру Серії А

У неділю, 1 лютого, низкою матчів продовжився 23-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий день поєдинок, якому Торіно з мінімальним рахунком вдома переміг Лечче.

Пізніше між собою зіграли Комо та Аталанта, які не змогли виявити сильнішого, зігравши в "суху" нічию. Зазначимо, що "Богиня" з 8-ї хвилини грала у меншості, а вже у компенсований арбітром до другого тайму час Ніко Пас з Комо не зміг реалізувати пенальті.

Далі відбудеться ще протистояння Кремонезе з Інтером, а закриватиме ігровий день матч, у якому Ювентус на виїзді зіграє проти Парми.

Чемпіонат Італії – Серія А

23 тур, 1 лютого

Торіно – Лечче 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 29 Адамс

Комо – Аталанта 0:0

Вилучення: 8 – Аханор (Аталанта)

Нереалізований пенальті: 90+8 – Пас (Комо)

Кремонезе – Інтер

Парма – Ювентус

Нагадаємо, вчора, 31 січня, Піза програла Сассуоло, а Наполі переграв Фіорентину.