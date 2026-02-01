Аталанта в меншості втримала нічию з Комо в матчі 23 туру Серії А
У неділю, 1 лютого, низкою матчів продовжився 23-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Так, відкривав ігровий день поєдинок, якому Торіно з мінімальним рахунком вдома переміг Лечче.
Пізніше між собою зіграли Комо та Аталанта, які не змогли виявити сильнішого, зігравши в "суху" нічию. Зазначимо, що "Богиня" з 8-ї хвилини грала у меншості, а вже у компенсований арбітром до другого тайму час Ніко Пас з Комо не зміг реалізувати пенальті.
Далі відбудеться ще протистояння Кремонезе з Інтером, а закриватиме ігровий день матч, у якому Ювентус на виїзді зіграє проти Парми.
Чемпіонат Італії – Серія А
23 тур, 1 лютого
Торіно – Лечче 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 29 Адамс
Комо – Аталанта 0:0
Вилучення: 8 – Аханор (Аталанта)
Нереалізований пенальті: 90+8 – Пас (Комо)
- Кремонезе – Інтер
- Парма – Ювентус
Нагадаємо, вчора, 31 січня, Піза програла Сассуоло, а Наполі переграв Фіорентину.