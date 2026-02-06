Українська правда
Битва аутсайдерів: Верона та Піза не змогли визначити переможця у 24 турі Серії А

Софія Кулай — 6 лютого 2026, 23:56
Верона – Піза
Серія А

Матч між Вероною та Пізою, який відбувся 6 лютого, відкрив програму 24 туру італійської Серії А.

У першому таймі уболівальники замість забитих голів побачили лише одну жовту картку. У другій половині зустрічі обидва головні тренери намагались внести у гру, але численні заміни не змінили нулі на табло.

Чемпіонат Італії – Серії А
24 тур, 6 лютого

Верона – Піза 0:0 (0:0)

Ця мирова не покращила ситуацію для кожної з команд. Піза та Верона продовжують йти на дні турнірної таблиці Серії А – 19-те та 20-те місця відповідно. В обох клубів по 15 набраних балів.

У суботу, 7 лютого, тур продовжиться поєдинком між Дженоа Руслана Маліновського та Наполі (о 19:00 за Києвом). Натомість програму італійської першості закриє протистояння Рома – Кальярі, яке заплановане на 9 лютого (початок о 21:45).

Раніше головний тренер "грифонів" Даніеле де Россі розповів про розвиток українського півзахисника команди Руслана Малиновського.

