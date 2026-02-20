Берарді забив двічі та допоміг Сассуоло розгромити Верону у стартовому матчі 26-го туру Серії А

Сьогодні, 20 лютого, відбувся стартовий матч 26-го туру чемпіонату Італії з футболу, в якому Сассуоло приймало Верону.

Зустріч завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 3:0.

Головним героєм зустрічі став легенда Сассуоло Доменіко Берарді, в активі якого одразу два голи. Ще один мяч забив Пінамонті наприкінці першого тайму.

А за 5 хвилин до кінця основного часу Верона залишилася в меншості – другу жовту картку отримав Мусраті.

Чемпіонат Італії – Серія А

26 тур, 20 лютого

Сассуоло – Верона 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 40 Пінамонті, 2:0 – 44 Берарді, 3:0 – 62 Берарді

Вилучення: Мусраті 85 (Верона, друга жовта)

Завдяки цій перемозі Сассуоло тимчасово обійшло Лаціо та Болонью та піднялося на 8 сходинку – проте конкуренти ще свій матч не зіграли. Верона ж продовжує йти на останньому місці.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич може залишитися у складі "россонері" на ще один сезон.