Дуель одного з лідерів проти аутсайдера: букмекери визначили фаворита протистояння Верона – Мілан

Верона 19 квітня прийме Мілан у рамках 33 туру італійської Серії А сезону-2025/26.

На думку ліцензованого букмекера betking, однозначним фаворитом матчу є "россонері" – 1,52, тоді як перемогу господарів оцінюють коефіцієнтом 7. На мирову дають 4,20.

Поєдинок Верона – Мілан відбудеться на "Стадіо Марк'Антоніо Бентегоді". Стартовий свисток пролунає о 16:00 (за київським часом).

Це буде зустріч двох кардинально різних команд, якщо дивитись на місце у турнірній таблиці італійської першості. Мілан із 63 очками замикає трійку лідерів. Натомість Верона йде на передостанній 19-й сходинці, маючи у своєму активі 18 балів. Гірша ситуація лише у Пізи, яка посідає останній рядок (18 пунктів).

Суперник Мілана не перемагає вже у чотирьох іграх поспіль. А от команда Массіміліано Аллегрі теж не знає переможного смаку у двох матчах поспіль.

Раніше повідомлялося, що легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич готовий продовжити контракт із "россонері" ще на один рік, лише якщо буде виконано ряд умов.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.