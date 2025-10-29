Все одно вболіваємо до кінця: Верняєв разом із зірками шоу-бізнесу підтримав Шахтар після вильоту від Динамо

Київське Динамо у драматичному матчі 1/8 фіналу Кубка України обіграло Шахтар із рахунком 2:1. Але не меншу увагу, ніж події на полі, привернули зіркові глядачі на трибунах.

Серед фанатів, які підтримували "гірників", були справжні українські знаменитості. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв поділився фото зі стадіону разом із телеведучим Андрієм Бєдняковим, братами Амілем та Рамілем Насіровими з гурту "Курган & Agregat" та актором Олександром Рудинським.

"Все одно вболіваємо до кінця за Шахтар", – написав Верняєв.

Нагадаємо, на "Чемпіоні" також доступний відеоогляд "українського класичного".

