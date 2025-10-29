Приміряла себе у ролі футболістки: Левченко отримала особливий подарунок від Шахтаря

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко поділилася у соцмережах приємним сюрпризом від футбольного клубу Шахтар.

Спортсменка показала фото коробки з іменною футболкою клубу, на якій красується її прізвище.

Юлія не приховувала свого захвату:

"Дякую за такий чудовий подарунок. Ось тепер думаю, хто б я була на полі: захисниця, воротарка чи нападниця?" – написала вона в соцмережах.

Нагадаємо, напередодні в Токіо відбувся фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок, в якому Левченко посіла п’яте місце, розділивши його з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Після змагань Юлія поділилася враженнями від виступу в стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

Раніше Левченко похизувалася атмосферними знімками з відпочинку у Карпатах.