Вернидуб розповів про кадрову ситуацію перед матчем проти Бетіса

Головний тренер криворізького Кривбаса Юрій Вернидуб повідомив, що всі футболісти його кмоанди готові до матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій проти Бетіса.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми дуже чекали ці матчі єврокубків. Бетіс — іспанська команда, з топ-5 європейських ліг. Нам дуже приємно знаходитись тут. Розумію, що перший матч ми програли 0:2, але завтра — другий поєдинок. Будемо виходити та грати, а там вже побачимо, хто отримає путівку до групового етапу Ліги Конференцій. Всі хлопці здорові, всі готові до битви", — сказав наставник.

Також тренер розповів про те, чи вплине на гру команди нещодавній трансфер основного нападника команди Прінса Аду.

"Ми знайдемо йому заміну. Я дуже розраховую на гравця, який вийде завтра на позиції нападника. Сподіваюсь, він зможе проявити себе якнайкраще. В цілому, думаю, наш стартовий склад дуже відрізнятись від того, який був в Кошице, не буде", — зазначив Вернидуб.

Нагадаємо, матч-відповідь проти Бетіса відбудеться в четвер, 29 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.