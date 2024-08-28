Бізнес по-криворізьки: Кривбас відпустив Прінса у Вікторію

Ганський нападник Прінс Аду перейшов із Кривбаса у Вікторію.

Про це криворізький клуб оголосив на своєму сайті.

Зовсім нещодавно команди зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Саме Прінс забив єдиний гол криворіжців у двоматчевому протистоянні, яке завершилося з рахунком 3:1 на користь Вікторії.

Аду перейшов у Кривбас у жовтні минулого року на правах вільного агента. За інформацією "ТаТоТаке", від Вікторії криворізький клуб отримав близько одного мільйона євро. Втім, офіційних даних про суму трансферу наразі немає.

Загалом Прінс провів за Кривбас 18 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист.