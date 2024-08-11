Вернидуб — про гру Карпат: Тягнуть час, встають, знову тягнуть час

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що гравці Карпат надто часто затягують час.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить офіційний сайт Кривбаса.

" У порівнянні з минулими роками нічого не змінилось. Тягнуть час, встають, знову тягнуть час. Гравець впав, тримається за голову, аж тут встає та біжить далі. Не знаю, хто цьому вчить. Так не можна. Особисто мені це не подобається. Футболіст повинен бути мужнім. Якщо ж все рівно боляче - треба терпіти", — сказав Вернидуб.

Карпати перемогли Кривбас з рахунком 3:0. Наставник криворіжців був у дуже поганому настрої після фінального свистка — настільки, що аж відмовився потиснути руку тренеру Карпат Владиславу Лупашку.