Вернидуб: У Бетіса десь більше майстерності, тому вони перемогли

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що в суперника криворіжців у плейоф кваліфікації Ліги конференцій Бетіса більше майстерності в гравців.

Про це український наставник заявив після першого поєдинку протистояння, який завершився з рахунком 2:0 на користь іспанської команди.

"Важко щось коментувати. Тим паче ми програли 0:2. Нам протистояв дуже непоганий суперник. Потужний суперник з однієї з топ-5 європейських ліг — Ла Ліги. Матч був для нас важким. Але мені сподобалось те, що хлопці все одно грали. Не сиділи в захисті, а дійсно грали. Матч вийшов цікавим: і суперник атакував, і ми. Різниця тільки в тому, що у Бетіса десь більше майстерності. Тому вони й забили два непоганих голи, та перемогли.

Будемо готуватись до наступних матчів. Зараз за два дні у нас гра з Інгульцем в УПЛ у Кривому Розі. Треба спокійно все проаналізувати. Я сказав хлопцям, що такі матчі повинні приносити задоволення. Адже поєдинки з європейськими командами нас вчать, мене і гравців, до чого треба прагнути надалі. Якщо будеш сумлінно працювати і робити все як потрібно, то ти обовʼязково досягнеш якихось вершин. По-іншому ніяк", — сказав Вернидуб.

Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.

Відзначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.