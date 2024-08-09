Вернидуб: Знаю свою команду — здаватись просто так точно не будемо

Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб вважає, що його команда ще має шанси пройти Вікторію Пльзень у кваліфікації Ліги Європи.

Про це український фахівець розповів після поразки в першому матчі 3-го відбіркового раунду ЛЄ.

"Той результат, який ми сьогодні здобули, нас не задовольняє. По грі: виглядали непогано, протистояли хорошому супернику, який регулярно грає в єврокубках. В першому таймі грали непогано: забили хороший гол. До перерви й моментів біля наших воріт я не памʼятаю, а от у другому перші 15 хвилин нас підвели. Непоганий мʼяч забив 16-річний гравець Вікторії, але, хочу сказати, що до цього, на мій погляд, там був фол на Твердохлібі. Рефері не побачив цього, отже там його не було.

Другий гол – ми його зовсім не чекали. Послизнувся наш центральний захисник – вони провели швидку атаку і забили знову. Після цього Кривбас знову почав грати у футбол. І були класні моменти — поперечина, вихід віч-на-віч. Але ми цим не скористались. Маємо 1:2. Але ми програли тільки перший матч. В Пльзені нас чекає бій. Знаю свою команду, своїх хлопців – крові ми ще попʼємо, здаватись просто так точно не будемо. Шанси, на мій погляд, все одно 50 на 50, а там час покаже", — сказав Вернидуб.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться за тиждень, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.