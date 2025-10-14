Вернидуб назвав слабку ланку у збірній України

Екстренер Кривбаса Юрій Вернидуб оцінив перемогу збірної України над Азербайджаном (2:1) у відборі на ЧС-2026.

Цитує наставника Tribuna.com.

Вернидуб розкритикував команду Сергія Реброва за гру в захисті.

"Те, що перемогли, – дуже добре. Дійсно молодці. Зараз є шанс в боротьбі за друге місце.

Сама гра – розумів, що буде гра обережна. Було декілька змін, це також нормально. В цілому хлопці грали з бажанням, з іскоркою. Але багато чого не вистачало, не виходило. Найгірша ланка, на мій погляд, – це лінія захисту. Дуже не вразила. Атака – зовсім інші думки і погляди", – сказав Вернидуб.