Вернидуб назвав слабку ланку у збірній України

Олександр Булава — 14 жовтня 2025, 21:57
Екстренер Кривбаса Юрій Вернидуб оцінив перемогу збірної України над Азербайджаном (2:1) у відборі на ЧС-2026.

Цитує наставника Tribuna.com.

Вернидуб розкритикував команду Сергія Реброва за гру в захисті.

"Те, що перемогли, – дуже добре. Дійсно молодці. Зараз є шанс в боротьбі за друге місце.

Сама гра – розумів, що буде гра обережна. Було декілька змін, це також нормально. В цілому хлопці грали з бажанням, з іскоркою. Але багато чого не вистачало, не виходило. Найгірша ланка, на мій погляд, – це лінія захисту. Дуже не вразила. Атака – зовсім інші думки і погляди", – сказав Вернидуб.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.

Найкращим гравцем зустрічі, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.

