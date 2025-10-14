Вернидуб назвав слабку ланку у збірній України
Екстренер Кривбаса Юрій Вернидуб оцінив перемогу збірної України над Азербайджаном (2:1) у відборі на ЧС-2026.
Цитує наставника Tribuna.com.
Вернидуб розкритикував команду Сергія Реброва за гру в захисті.
"Те, що перемогли, – дуже добре. Дійсно молодці. Зараз є шанс в боротьбі за друге місце.
Сама гра – розумів, що буде гра обережна. Було декілька змін, це також нормально. В цілому хлопці грали з бажанням, з іскоркою. Але багато чого не вистачало, не виходило. Найгірша ланка, на мій погляд, – це лінія захисту. Дуже не вразила. Атака – зовсім інші думки і погляди", – сказав Вернидуб.
Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.
Найкращим гравцем зустрічі, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.