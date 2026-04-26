Вернидуб отримав дискваліфікацію в чемпіонаті Азербайджану

Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб отримав дискваліфікацію через гучний інцидент, який трапився після матчу 28-го туру чемпіонату Азербайджану проти Зіри (1:1).

Про це повідомляє Sportinfo.az.

Вернидуб та його помічник Дмитро Кара-Мустафа були вилучені на 8-й компенсованій хвилині та після фінального свистка через емоційні висловлювання на адресу арбітра Інгілаба Мамедова.

Дисциплінарні органи АФФА покарали українських фахівців одноматчевою дискваліфікацією. Вернидуб і Кара-Мустафа не зможуть перебувати в технічній зоні під час поєдинку 29-го туру азербайджанської Прем'єр-ліги Нефтчі – Карабах, який відбудеться 26 квітня.

Крім того, клуб з Баку оштрафували на 10 тисяч манатів (приблизно 5 тисяч євро – ред.) за інциденти з тренерами.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб очолив азербайджанський Нефтчі на початку грудня 2025 року. Тоді команда після 14 турів посідала 8-ме місце в чемпіонаті. Наразі підопічні Вернидуба йдуть на 5-му місці.

Раніше повідомлялося, що прізвище Вернидуба фігурує серед кандидатів на посаду головного тренера збірної України. 60-річний фахівець відреагував на чутки.