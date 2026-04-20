Вернер забив дебютний гол у МЛС

Денис Іваненко — 20 квітня 2026, 12:40
Вернер забив дебютний гол у МЛС
Тімо Вернер
Getty Images

Зірковий нападник Сан-Хосе Ертквейкс Тімо Вернер відзначився першим голом за нову команду.

У понеділок, 20 квітня, німець забив у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Лос-Анджелеса (4:1). На 56-й хвилині зустрічі він підхопив м'яч майже в центрі поля, на швидкості обійшов захисника, після чого із близької відстані переграв голкіпера, записавши у свій актив дебютний гол за океаном.

Зазначимо, що перед цим Тімо також відзначився асистом на початку другого тайму. Загалом це була шоста гра Вернера за Сан Хосе, де він виступає з січня, до того він віддавав три результативні передачі.

Наразі команда німця посідає друге місце в турнірній таблиці Західної конференції. Вона набрала 21 очко у восьми матчах.

