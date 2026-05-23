Вперше в історії. Трансляція матчу МЛС здійснюватиметься повністю завдяки iPhone

Пряма трансляція матчу регулярного чемпіонату МЛС між Лос-Анджелес Гелаксі та Х'юстон Динамо здійснюватиметься повністю за допомогою iPhone.

Про це повідомляє пресслужба Лос-Анджелес Гелаксі.

Поєдинок відбудеться у ніч з 23 на 24 травня у Каліфорнії, початок запланований на 05:30 за київським часом.

Трансляцію матчу забезпечуватимуть 15 смартфонів iPhone марки 17 Pro. Це буде перша в історії спортивна подія, професійна трансляція якої здійснюватиметься повністю завдяки iPhone.

Наразі Х'юстонн Динамо та Лос-Анджелес Гелаксі посідають шосте та дев'яте місця в турнірній таблиці регулярного чемпіонату Західної конференції МЛС.

