Красивий гол і "no-look pass": Мессі двома результативними діями приніс своїй команді перемогу в МЛС

У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі вдома здолав Портленд із рахунком 2:0.

Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі. Він записав собі в актив у цій грі дві результативні дії.

Спочатку аргентинець вивів "чапель" уперед, забивши на 31-хвилині. Він розпочав атаку, яку й завершив після ефектної передачі п'ятою від Теласко Сеговії.

А вже наприкінці першого тайму Ліонель асистував. Він зробив "no-look pass", після якого м'яч у сітку відправив Херман Бертраме, після чого рахунок більше не змінювався.

Зазначимо, що наразі Інтер Маямі посідає друге місце в турнірній таблиці Східної конференції. Наступну гру "чаплі" проведуть у ніч із 24 на 25 травня проти Філадельфії.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку Мессі зробив чотири результативні дії. Він відзначився хеттриком, до якого додав один асист.