Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Красивий гол і "no-look pass": Мессі двома результативними діями приніс своїй команді перемогу в МЛС

Денис Іваненко — 18 травня 2026, 09:29
Красивий гол і no-look pass: Мессі двома результативними діями приніс своїй команді перемогу в МЛС
Ліонель Мессі
Getty Images

У матчі регулярного чемпіонату МЛС Інтер Маямі вдома здолав Портленд із рахунком 2:0.

Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі. Він записав собі в актив у цій грі дві результативні дії.

Спочатку аргентинець вивів "чапель" уперед, забивши на 31-хвилині. Він розпочав атаку, яку й завершив після ефектної передачі п'ятою від Теласко Сеговії.

А вже наприкінці першого тайму Ліонель асистував. Він зробив "no-look pass", після якого м'яч у сітку відправив Херман Бертраме, після чого рахунок більше не змінювався.

Зазначимо, що наразі Інтер Маямі посідає друге місце в турнірній таблиці Східної конференції. Наступну гру "чаплі" проведуть у ніч із 24 на 25 травня проти Філадельфії.

Нагадаємо, що в попередньому поєдинку Мессі зробив чотири результативні дії. Він відзначився хеттриком, до якого додав один асист.

Читайте також :
Мессі назвав найкращого футболіста нового покоління
Інтер Маямі Ліонель Мессі МЛС

Ліонель Мессі

Черговий бенефіс Мессі: аргентинець оформив хеттрик і віддав асист у матчі МЛС
Мессі забив гол та зробив два асисти за Інтер Маямі, переписавши історію МЛС
Мессі: Неймар заслуговує поїхати на чемпіонат світу
Мессі назвав найкращого футболіста нового покоління
Мессі сів за кермо боліда Формули-1

Останні новини